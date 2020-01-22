Свердловские приставы наказали «робота» за назойливые звонки

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:13:23+03:00

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Свердловские приставы наказали «робота» одной из коллекторских фирм за то, что он без повода и слишком часто беспокоил местного жителя. Мужчина заключил кредитный договор с банков, задолженность по которому погасил еще в 2015 году. Но вот уже четыре года ему продолжают звонить и требовать выплату долга.

- Во время разговора мужчина не был предупрежден, что разговаривает с роботом – и сам этого тоже не осознавал, так как в ходе беседы робот задавал уточняющие вопросы с ожиданием ответов на них, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Не предупредив его о подобном типе общения, компания злоупотребила его правами.

Кроме того, звонил механический голос по несколько раз в день больше двух раз в неделю – это тоже является нарушением законодательства. Тогда приставы направили в суд иск к компании, где потребовали наказать виновных. Коллекторов оштрафовали на 75 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU