Новым министром здравоохранения России стал уралец

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:52:35+03:00

Михаил Мурашко родился в Свердловске, где и получил медицинское образование

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Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Министра здравоохранения России. Им стал Михаил Мурашко, который родился и вырос в, тогда еще, Свердловске. Документ о назначении опубликован на официальном портале Правительства.

Мурашко родился на Урале и окончил Свердловский государственный мединститут по специальности «Лечебное дело». Он является доктором медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».

Долгое время, с 2006 по 2011 года, Мурашко работал в Республике Коми, занимая должность Министра здравоохранения. После чего, с 2015 года стал замглавы Госздравнадзора.

Напомним, что кардинальные перемены в Правительстве связаны с недавним выступлением Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Он предложил внести некоторые изменения в Конституцию, после чего, тем же вечером, была собрана рабочая группа. В нее, кстати, вошла Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

А премьер-министр сразу же выступления президента официально объявил, что снимает с себя и правительства все полномочия.

ИСТОЧНИК KP.RU