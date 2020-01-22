Новым министром здравоохранения России стал уралец
Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Министра здравоохранения России. Им стал Михаил Мурашко, который родился и вырос в, тогда еще, Свердловске. Документ о назначении опубликован на официальном портале Правительства.
Мурашко родился на Урале и окончил Свердловский государственный мединститут по специальности «Лечебное дело». Он является доктором медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».
Долгое время, с 2006 по 2011 года, Мурашко работал в Республике Коми, занимая должность Министра здравоохранения. После чего, с 2015 года стал замглавы Госздравнадзора.
Напомним, что кардинальные перемены в Правительстве связаны с недавним выступлением Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Он предложил внести некоторые изменения в Конституцию, после чего, тем же вечером, была собрана рабочая группа. В нее, кстати, вошла Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
А премьер-министр сразу же выступления президента официально объявил, что снимает с себя и правительства все полномочия.
ИСТОЧНИК KP.RU