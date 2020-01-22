Уральские волонтеры создают «карту камер»
Уральские волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» решили создать собственную карту, на которой будут указаны все камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге и Свердловской области. Все это будет сделано для того, чтобы облегчить поиски потерявшихся людей.
- Наверное, каждый из вас задавался вопросом, как в городе с миллионным населением бесследно может пропасть человек? Ведь вокруг столько камер, на которые он мог бы попасть… Вот и мы задумались над этим, - объяснили волонтеры.
Но без помощи горожан им не обойтись. Поэтому в «Лиза Алерт» очень просят: если вы вдруг увидели камеру на магазине или рядом с детским садом, в подъезде или на стоянке, заполните специальную форму, созданную волонтерами.
- Там нет сложных вопросов, а проект выглядит многообещающим и сильно поможет нам при необходимости, - добавляют в ПСО.
Все вопросы и предложения можно задать одному из волонтеров по телефону: 8 (950) 557-11-46 (Стас).
ИСТОЧНИК KP.RU