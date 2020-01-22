Очень напряженная игра и ошибки: «Уралочка» обыграла француженок

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:18:18+03:00

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Накануне состоялось еще одно важное для уральского спорта мероприятие – матч волейбольного клуба «Уралочка» с французским «Канн» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. В начале первого сета между командами возникла равная борьба, первыми в отрыв ушли соперницы.

- У нашей команды было много своих ошибок – били в аут и в блок, но все равно догнали очень быстро и к середине сравняли счет, но к концу сета все-таки уступили два очка, - рассказали в пресс-службе ВК «Уралочка».

Во второй партии ситуация не меняется – очки поровну. В защите француженки играли очень самоотверженно, но «Уралочка» все-таки вывела сет до победы. В третьей партии игра была еще уверенней. При счете 23:21 Михаил Карполь взял тайм-аут, который пошел команде только на пользу. Команда забила еще два очка.

- Чертвертую партию начали очень плохо, у нас не ладился прием. Но все-таки удалось сократить отставание до одного очка. Важно было не отпустить «Канн», и француженки стали помогать нашей команде своими ошибками, - добавили в пресс-службе.

В итоге, сет заканчивается – «Уралочка» уступает четыре очка. В последнем сете екатеринбурженки взяли себя в руки и выиграли, поставив победную точку. Итоговый счет – 2:3 в пользу «Уралочки».

ИСТОЧНИК KP.RU