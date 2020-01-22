В Нижнем Тагиле до конца года снесут 117 домов-бараков

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:56:54+03:00

Многие из них были построены в начале прошлого века

Изменить размер текста: A A

Мэрия Нижнего Тагила утвердила список домов, которые планируют снести до конца этого года, а всех их жильцов переселить в новые квартиры. В список вошли 117 многоквартирников.

- В ленинском районе находится 39 домов, в Тагилстроевском – 34, в Дзержинском – 4, - сообщается в документации, опубликованной на сайте администрации. – Еще 40 домов находится в поселках рядом с Нижним Тагилом. Общая площадь всех домов, вошедших в список, составляет 46,3 тысячи «квадратов».

Среди домов, которые подлежат сносу, есть те, которые были построены еще в начале и середине прошлого века. В них до сих пор живут люди – больше полутора тысяч. Это около 600 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU