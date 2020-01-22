Полыхал на площади в 300 «квадратов»: в Екатеринбурге сгорел двухэтажный коттедж
Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе Старой Сортировке, в частном секторе вспыхнул двухэтажный коттедж. Диспетчеры МЧС получили вызов в 22:20 прошлого вечера, на место выехали восемь бригад пожарных.
- На площади в 300 «квадратов» огонь уничтожил кровлю, мансардный этаж, а также внутренние перегородки и перекрытия второго этажа частного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В Екатеринбурге сгорел двухэтажный коттедж.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Огонь тушили 35 спасателей на восьми спецмашинах. Справиться им удалось только к 01:25. Конструкции закончили разбирать к 02:00. По данным МЧС, в пожаре, к счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU