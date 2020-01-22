Полыхал на площади в 300 «квадратов»: в Екатеринбурге сгорел двухэтажный коттедж

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:40:51+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе Старой Сортировке, в частном секторе вспыхнул двухэтажный коттедж. Диспетчеры МЧС получили вызов в 22:20 прошлого вечера, на место выехали восемь бригад пожарных.

- На площади в 300 «квадратов» огонь уничтожил кровлю, мансардный этаж, а также внутренние перегородки и перекрытия второго этажа частного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге сгорел двухэтажный коттедж.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Огонь тушили 35 спасателей на восьми спецмашинах. Справиться им удалось только к 01:25. Конструкции закончили разбирать к 02:00. По данным МЧС, в пожаре, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU