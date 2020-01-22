В центре Екатеринбурга продают старинную усадьбу за 98 миллионов
В центре Екатеринбурга, на Горького, 39, выставили на продажу старинную усадьбу мещанина Погудина. Сейчас, после капитального ремонта (как снаружи, так и внутри), его продают за 98 миллионов рублей. Информация появилась на сайте «Авито».
- Осбняк идеально подойдет для организации ресторана, клуба, атмосферного места – выставочного пространства, картинной галереи или event-площадки, - сообщает продавец. – Респектабельное окружение: строящаяся штаб-квартира РМК, банки, консульства, бизнес-центры, апартаменты «Кандинский».
Фото: Авито
Общая площадь старинной усадьбы – 571 «квадрат». В помещении полностью заменили все коммуникации, инженерные системы и перекрытия, в ближайшее время внутреннее убранство покроют отделкой shell&core. Закончить реконструкцию планируют к концу января.
Усадьба Погудина была построена в конце ХIХ века по проекту Василия Коновалова. Архитектор являлся автором проектов многих домов в центральной части старинного Екатеринбурга. Дом на набережной Исети является памятником культурного наследия.
Фото: Авито
Фото: Авито
ИСТОЧНИК KP.RU