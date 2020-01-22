В центре Екатеринбурга продают старинную усадьбу за 98 миллионов

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:27:37+03:00

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В центре Екатеринбурга, на Горького, 39, выставили на продажу старинную усадьбу мещанина Погудина. Сейчас, после капитального ремонта (как снаружи, так и внутри), его продают за 98 миллионов рублей. Информация появилась на сайте «Авито».

- Осбняк идеально подойдет для организации ресторана, клуба, атмосферного места – выставочного пространства, картинной галереи или event-площадки, - сообщает продавец. – Респектабельное окружение: строящаяся штаб-квартира РМК, банки, консульства, бизнес-центры, апартаменты «Кандинский».

Фото: Авито

Общая площадь старинной усадьбы – 571 «квадрат». В помещении полностью заменили все коммуникации, инженерные системы и перекрытия, в ближайшее время внутреннее убранство покроют отделкой shell&core. Закончить реконструкцию планируют к концу января.

Усадьба Погудина была построена в конце ХIХ века по проекту Василия Коновалова. Архитектор являлся автором проектов многих домов в центральной части старинного Екатеринбурга. Дом на набережной Исети является памятником культурного наследия.

Фото: Авито

Фото: Авито

ИСТОЧНИК KP.RU