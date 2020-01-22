2020-01-22T06:03:49+03:00
Спорт

«Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик»

Итоговый счет составил 2:1
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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Накануне состоялся хоккейный матч уральского «Автомобилиста» и нижнекамского «Нефтехимика». Все четыре встречи с этим соперником наша сборная выигрывала, правда, в этот раз игра закончилась в серии буллитов.

- Первый период прошел без голов, а сразу после перерыва хозяева вышли вперед – на второй минуте Мэтт Уайт открыл счет в пользу «Нефтехимика», - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист». – Однако вскоре Денис Бодров реализовал большинство, сравняв счет.

В третьем периоде снова счет не изменился, в овертайме «шоферы» играли две минуты в большинстве, но это было безрезультатно. А в серии буллитов Леонид Фомин не пропустил ни одной шайбы, после чего удачный бросок Павла Дацюка принес победу «Авто». Игра завершилась со счетом 2:1.

Следующий матч уральские хоккеисты проведут в КРК «Уралец» - 23 января они встретятся с челябинским «Трактором».

ИСТОЧНИК KP.RU

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