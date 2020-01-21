«Остановили внедорожник»: инспекторы ГИБДД спасли екатеринбуржцев, машина которых угодила в кювет

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:45:15+03:00

В авто находились дети, одному из которых было всего лишь два года

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В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли семье с маленьким ребенком, когда их машина съехала в кювет.

- Об истории, произошедшей еще накануне Нового года, стало известно на днях, когда в Управление ГИБДД региона поступило письмо со словами благодарности в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России «Краснотурьинский» сержанта полиции Романа Тараканова и сержанта полиции Кирилла Моисеенко, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Все произошло вечером 30 декабря на трассе Серов – Ивдель. Экипаж ГИБДД патрулировал территорию и на 54-м километре трассы увидел машину, угодившую в кювет.

- Выяснив, что никто травм не получил, сотрудники ГИБДД вызволили из автомобиля Hyundai двух взрослых и двух детей, одному из которых было всего два года, предложили им пересесть в патрульный автомобиль, чтобы согреться, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Затем инспекторы остановили внедорожник. Его водитель согласился помочь. В итоге Hyundai удалось вытащить из кювета.

Когда машины вернули на трассу, то выяснилось, что у нее пробиты два колеса. В короткий срок сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю заменить одно колесо на запасное. После этого инспекторы сопроводили автомобиль в шиномонтажку, где колеса были отремонтированы. После этого екатеринбургская семья смогла продолжить новогоднее путешествие к родственникам в город Советский.

После праздников в Управление ГИБДД ГУ МВД России поступило обращение от екатеринбуржца по имени Виталий, который поблагодарил инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU