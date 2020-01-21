«Столкнулась с деревом и сломала ноги»: на Урале 9-летняя девочка пострадала, катаясь на «бублике»

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:21:31+03:00

Девочка каталась вместе со своей старшей сестрой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Прокуратура Нижней Салды началу проверку после травмирования 9-летней девочки, которая каталась на тюбинге.

Все произошло в воскресенье, 19 января. Девочка каталась вместе со своей старшей сестрой на склоне горы.

- Скатываясь «на бубликах» во время одного из спусков с заснеженной горы, ребенок столкнулся со стволом дерева. В результате девочка получила травму ног (по предварительным данным, перелом ног), - рассказали в свердловской прокуратуре.

Прокуратура района выясняет обстоятельства произошедшего, а также то, насколько сильно пострадала девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU