2020-01-21T16:21:31+03:00
Происшествия

«Столкнулась с деревом и сломала ноги»: на Урале 9-летняя девочка пострадала, катаясь на «бублике»

Прокуратура начала проверку
Евгений Стоянов
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Девочка каталась вместе со своей старшей сестройДевочка каталась вместе со своей старшей сестройФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прокуратура Нижней Салды началу проверку после травмирования 9-летней девочки, которая каталась на тюбинге.

Все произошло в воскресенье, 19 января. Девочка каталась вместе со своей старшей сестрой на склоне горы.

- Скатываясь «на бубликах» во время одного из спусков с заснеженной горы, ребенок столкнулся со стволом дерева. В результате девочка получила травму ног (по предварительным данным, перелом ног), - рассказали в свердловской прокуратуре.

Прокуратура района выясняет обстоятельства произошедшего, а также то, насколько сильно пострадала девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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