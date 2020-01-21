Количество тяжеловесных поездов на СвЖД выросло на 18% в 2019 году

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:26:47+03:00

С января по декабрь 2019 года по Свердловской магистрали проведено 7,55 тысяч тяжеловесных поездов

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С января по декабрь 2019 года по Свердловской магистрали проведено 7,55 тыс. тяжеловесных поездов, что на 18,3% больше, чем в 2018 году. При этом количество транзитных «тяжеловесов» весом 8 тыс. тонн и 9 тыс. тонн выросло к предыдущему году на 19%. Технология формирования и пропуска поездов повышенного веса и длины позволяет увеличить пропускную и провозную способность железной дороги.

Еще одним эффективным технологическим решением, способствующим увеличению пропускной способности дороги и сокращению эксплуатационных издержек, является организация вождения на отдельных участках соединенных поездов (два поезда с объединенной тормозной магистралью) весом 12,6 тыс. тонн. В 2019 году на восточном полигоне СвЖД (участок Ишим – Войновка) проведено 256 соединенных поездов.

Применение технологий вождения тяжеловесных и соединенных поездов позволило по итогам года сохранить динамику роста среднего веса поезда и довести его до 4,17 тыс. тонн (+0,3%).

Для развития тяжеловесного движения СвЖД модернизирует инфраструктуру: ведется усиление системы тягового электроснабжения, удлинение станционных путей – в первую очередь, на главном ходу Транссиба. Последовательно увеличивается парк локомотивов повышенной мощности. Реализованные решения позволили в 2019 году проводить с использованием трехсекционных электровозов 2ЭС10 «Гранит» в среднем за сутки 17 поездов весом 8 тыс. и 9 тыс. тонн на сложном горно-перевальном участке Екатеринбург (Седельниково) – Балезино.