Ушла к родственникам и исчезла: в Екатеринбурге пропала молодая девушка

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:08:40+03:00

Родственники Регины Гимрановой уже обратились в полицию и ждут подключения к поискам волонтеров

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В Екатеринбурге пропала 24-летняя Гимранова Регина Мавлитьяновна. Девушка исчезла 17 января, когда вышла из своего дома на улице Фрезировщиков и отправилась к родственникам. До родных Регина так и не дошла, а на следующий день ее телефон стал недоступен. На работе девушка также не появилась.

- Регина - домашний человек. Если бы она решила уехать куда-то, то сообщила бы. Заявление в полицию уже написано, ждем, когда подключатся волонтеры «Лизы Алерт», - рассказала «Комсомолке» сестра пропавшей.

Регина была одета в красную куртку. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, стройное телосложение. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по номеру +7-999-560-77-79.

- Сотрудники отдела полиции номер 14 проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.Если кто-то располагает информацией о местонахождении разыскиваемой сообщать в дежурную часть по телефону 356-42-14, - отметили в пресс-службе городской полиции.

Напомним, что вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» по факту пропажи 37-летней Юлии Григорьевой. Добавим, что самым громким делом прошлого года на Урале стало убийство матери-одиночки Ксении Каторгиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU