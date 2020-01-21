«Учился метать ножи и случайно попал в голову»: уральца отправили в колонию на 11 лет за убийство своего дяди

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:00:15+03:00

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На Урале под суд отправили 39-летнего жителя Кушвы, уже ранее судимого за аналогичное преступление, которого обвиняют за убийство собственного дяди. Его поймали сразу же, после чего в ходе следствия он уверял всех, что смерть родственника была случайностью.

Инцидент произошел летом прошлого года. Они с дядей в пьяном угаре сильно поссорились. На почве личной неприязни к родственнику, мужчина схватился за нож и нанес своему 64-летнему родственнику один удар в голову.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- В результате потерпевший получил телесное повреждение, от которого через непродолжительное время скончался, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Удар ножом был нанесен в ту часть головы, где у потерпевшего не было фрагмента кости черепа - ее удалили после операции, которую провели после того, как в 2016-м этот же подсудимый в первый раз напал на него.

Во время следствия мужчина упорно доказывал, что убийство вышло по чистой случайности - в тот день он учился метать ножи и попал одним из них дяде в голову. Тогда следователи провели эксперимент, который показал, что мужчина врет.

- Судмедэксперт сопоставил локализацию раны, направление броска ножи и направление раневого канала и показания злоумышленника, - добавили в СКР. - В итоге суд назначил ему 11 лет колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU