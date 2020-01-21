На Урале прокуратура проверит батуты, на которых мальчик сломал ногу
На Урале прокуратура решила проверить батутный парк в Реже, где несколько дней назад, 18 января, маленький мальчик упал и сломал ногу – он, по предварительным данным, получил закрытый перелом берцовой кости и был срочно госпитализирован в больницу.
- В целях установления обстоятельств, приведших к травмированию несовершеннолетнего, городская прокуратура с привлечением специалистов организовала обследование конструкций указанных аттракционов в парке, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также прокуратура обещала провести доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU