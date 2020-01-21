На Урале прокуратура проверит батуты, на которых мальчик сломал ногу

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:36:39+03:00

На Урале прокуратура проверяет батуты, на которых мальчик сломал ногу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьник прыгал на них и неудачно упал

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На Урале прокуратура решила проверить батутный парк в Реже, где несколько дней назад, 18 января, маленький мальчик упал и сломал ногу – он, по предварительным данным, получил закрытый перелом берцовой кости и был срочно госпитализирован в больницу.

- В целях установления обстоятельств, приведших к травмированию несовершеннолетнего, городская прокуратура с привлечением специалистов организовала обследование конструкций указанных аттракционов в парке, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также прокуратура обещала провести доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU