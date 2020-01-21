Власти Екатеринбурга построят приют для бездомных кошек и собак

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:16:59+03:00

В этом году с городских улиц было отловлено больше 700 животных

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге хотят построить приют для бродячих кошек и собак. Это бы стало одним из вариантов решения проблемы с отловом бездомных животных. Варианты обсудили сегодня на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Со словом выступила председатель комитета по экологии администрации города Екатерина Мурзина.

Чиновница отметила, что с конца мая 2019 года в Екатеринбурге действует специальная программа по отлову бродячих животных: их ловят, стерилизуют и возвращают через месяц на улицы.

- Всего за год муниципальные службы отловили 774 собаки. На это было потрачено 18 миллионов рублей, - отметила Мурзина. – Однако первоначальная сумма была в два раза больше – 34 миллиона.

Из всех отловленных собак новых хозяев нашли 165 животных, а остальные 385 были выпущены обратно на улицы после стерилизации и вакцинации.

Предполагалось, что все эти собаки неагрессивные, однако, как отметила сама Мурзина, бывали в этом году случаи, когда уже чипированные собаки нападали на горожан. Их приходилось отлавливать вновь и уже содержать на постоянной основе. А для этого нужен приют. Где конкретно будут строить приют – пока не ясно. Ровно также, как все это будет финансироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU