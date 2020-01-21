2020-01-21T11:59:26+03:00
Спорт

На Урале волонтеры полтора месяца ищут парня со шрамом над губой

Евгений Проскурин пропал еще 12 декабря
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Полиция и волонтеры вот уже полтора месяца разыскивают 19-летнего Проскурина Евгения Александровича. Парень учился на старших курсах колледжа в Верхней Пышме, что в Свердловской области. У него было все: хорошая успеваемость, спорт, друзья, любящая семья. И вот однажды 12 декабря прошлого года он вышел из дома и исчез.

О том, что молодой человек пропал, волонтерам сообщила его мама. Она же отметила, что он мог уехать в Москву.

- Никаких предпосылок к этому, по словам матери, у него не было. Друзья у него хорошие, учился тоже хорошо, много участвовал во всяких спортивных соревнованиях. Что произошло – непонятно, - рассказали «Комсомолке» волонтеры ПСО «Лиза Алерт». – Но у него есть заболевание, которое, наверное, и могло объяснить такой поступок, как поездка в Москву.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Особые приметы: шрам над губой.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы и серые глаза.

В день пропажи был одет в белую куртку с зелеными рисунками, черные лыжные штаны, оранжево-серые ботинки, черная шапка с салатовой полоской. С собой у него был черно-голубой рюкзак с надписью «КВ+».

Если вы вдруг видели где-то Евгения или знаете, где он может, сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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