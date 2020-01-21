21 Янв. 2020 2020-01-21T11:20:45+03:00

Екатеринбуржец поплатился за нелегальный вывоз симок и наушников из страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Его задержали во время таможенного контроля в Кольцово

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В Кольцово таможенники задержали пассажира рейса «Екатеринбург – Душанбе», который пытался нелегально вывезти из страны сим-карты и наушники. Он пересек «зеленую линию», заявив, что у него нечего декларировать. Однако в ходе досмотра выяснилось, что, оказывается, есть.

- Он пытался вывезти 38 штук компьютерных гарнитур, 150 карт памяти microSDHC, 50 микрокомпьютеров Raspberry и 42 блока питания к ним, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Декларацию на вывоз он не заполнял.

Таможенники забрали все вещи и составили на пассажира протокол об административном правонарушении, которое направили в суд. Однако мужчина не согласился к их действиями и подал апелляцию в Свердловский областной суд.

- Он указывал, что таможенная служба нарушила его процессуальные права. Суд все материалы дела рассмотрел и оставил жалобу без удовлетворения, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU