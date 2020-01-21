«Дожили и Слава Богу»: православная активистка похвалила стрит-арт с окровавленным Иисусом в центре Екатеринбурга

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:10:15+03:00

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Сегодня утром горожане заметили очень провокационный стрит-арт на стене кинотеатра «Салют» в центре Екатеринбурга. На работе, которую создали художники из группировки Jesus Gang, нарисован окровавленный Иисус с крестом в руках и в окружении римских гвардейцев.

Главная православная активистка Екатеринбурга и директор «Музея святости» Оксана Иванова оценила новую работу художников-провокаторов, высказывающихся только на религиозную тематику.

- Думаю, евангельская история в иллюстрациях екатеринбургского стрит-арта – ровно то, что и должно происходить на улицах духовного центра страны, - написала активистка на своей странице в Facebook. – Интерес к духовным законам в народе больше, чем к юридическим па-де-де. И это правильно. Культ лежит в основе культуры, в том числе и юридической.

Фото: Street Art Hunter

Также Иванова отметила, что художники «очень хорошо передали тяжесть креста и растерянность легионеров».

- Мои соболезнования постмодерну, добро пожаловать в постсекуляризм. Да здравствуйте новое религиозное искусство. Дожили и Слава Богу! – Заключила активистка.

ИСТОЧНИК KP.RU