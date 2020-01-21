Штраф или колония: в Екатеринбурге отец с сыном пытались своровать газ
В Екатеринбурге поймали двух мужчин, отца и сына, которые пытались своровать газ, незаконно подключив свой частный дом в Чкаловском районе к газопроводу. На протяжении четырех месяцев они бесплатно им пользовались. Ущерб, который они причинили «Екатеринбурггазу» - 262 тысячи рублей.
На них завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до шести лет.
- Еще раз напоминаем, что самовольные врезки в газопровод очень опасны – незаконное подключение к сети выполняется кустарным способом, сопровождается утечками газа и может привести к взрыву, - отметили в пресс-службе «Екатеринбурггаза». – Всех воришек легко вычислить.
ИСТОЧНИК KP.RU