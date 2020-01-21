2020-01-21T10:22:00+03:00
Общество

Штраф или колония: в Екатеринбурге отец с сыном пытались своровать газ

На них завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге отец с сыном пытались своровать газВ Екатеринбурге отец с сыном пытались своровать газФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге поймали двух мужчин, отца и сына, которые пытались своровать газ, незаконно подключив свой частный дом в Чкаловском районе к газопроводу. На протяжении четырех месяцев они бесплатно им пользовались. Ущерб, который они причинили «Екатеринбурггазу» - 262 тысячи рублей.

На них завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до шести лет.

- Еще раз напоминаем, что самовольные врезки в газопровод очень опасны – незаконное подключение к сети выполняется кустарным способом, сопровождается утечками газа и может привести к взрыву, - отметили в пресс-службе «Екатеринбурггаза». – Всех воришек легко вычислить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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