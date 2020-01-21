Барабаны, скульптуры и металл: свердловчане стали отправлять посылки за границу в четыре раза чаще
За прошлый год свердловчане стали больше отправлять посылок – объем экспорта из Екатеринбурга увеличился в четыре раза. За весь 2019 год таможенники через ММПО отправили около 16 тысяч посылок, что в четыре раза больше, чем за 2018 год.
- Несмотря на то, что объемы посылочного экспорта существенно ниже количества посылок, которые заказывают уральцы из-за границы, за 2019 год исходящий поток посылок из Екатеринбурга за границу вырос в четыре раза, - отметил Дмитрий Киселев, директор МР Урал «Почты России».
За прошлый год около 100 компаний малого и среднего бизнеса отправили посылки за границу – в основном, это «товары народного потребления», электроника для автотранспорта, барабаны, авторские скульптуры и различные изделия из металла.
ИСТОЧНИК KP.RU