2020-01-21T10:06:26+03:00
Общество

Барабаны, скульптуры и металл: свердловчане стали отправлять посылки за границу в четыре раза чаще

В прошлом году таможенники обработали почти 16 тысяч отправлений
Мария Трапезникова
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В прошлом году таможенники обработали почти 16 тысяч отправленийВ прошлом году таможенники обработали почти 16 тысяч отправленийФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошлый год свердловчане стали больше отправлять посылок – объем экспорта из Екатеринбурга увеличился в четыре раза. За весь 2019 год таможенники через ММПО отправили около 16 тысяч посылок, что в четыре раза больше, чем за 2018 год.

- Несмотря на то, что объемы посылочного экспорта существенно ниже количества посылок, которые заказывают уральцы из-за границы, за 2019 год исходящий поток посылок из Екатеринбурга за границу вырос в четыре раза, - отметил Дмитрий Киселев, директор МР Урал «Почты России».

За прошлый год около 100 компаний малого и среднего бизнеса отправили посылки за границу – в основном, это «товары народного потребления», электроника для автотранспорта, барабаны, авторские скульптуры и различные изделия из металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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