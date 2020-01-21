Куда уходят тараканы: разбираемся со страхами современного общества

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:40:41+03:00

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Исчезновение тараканов и мышей, тревожность, резкий набор веса или, наоборот, потеря аппетита и сна - вот лишь неполный перечень «симптомов», приписываемых влиянию вышек сотовой связи на расположенные по соседству дома и их жильцов. В редакцию «КП-Екатеринбург» регулярно приходят письма читателей, взволнованных выросшей за окном «мачтой» оператора связи. Мы решили самостоятельно разобраться в вопросе, такие вышки влияют на здоровье людей.

ЭКСПЕРТИЗА СО ВСЕГО СВЕТА

Общение в современном мире сегодня строится на мобильном интернете и сотовой связи, которого не может быть без башен связи. Вопрос влияния сотового сигнала на здоровье исследуется уже довольно давно, у каждой теории «за» и «против» есть свои сторонники и противники, которые активно высказываются про электромагнитное заключение и в газетах, и на ТВ.

Нагнетание тревожной обстановки среди населения – излюбленный способ «сделать пиар» у многих политиков и борцов за права человека. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признает: «Ни одна из проведенных за последнее время экспертиз не подтвердила, что радиочастотные поля, создаваемые мобильными телефонами или базовыми станциями, негативно влияют на здоровье людей». Вторят ей и российские медики: излучение от сотовых вышек в разы, если не в десятки раз меньше, чем от привычных бытовых приборов – микроволновок, телевизоров, роутеров, так что ни о какой угрозе здоровью речи не идет.

А если вы не прогуливали уроки физики в школе, то легко объясните минимальное влияние на здоровье таких внушительных на вид конструкций, как башня сотовой связи: электромагнитный сигнал распространяется не вверх и вниз, а горизонтально в стороны, буквально «пролетая» на высоте на многие сотни метров от вышки. То есть, если вы живете прямо под базовой станцией, на вас вообще не попадает никакое излучение.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА

С каждым новым стандартом связи уменьшается площадь покрытия, которую обеспечивает одна базовая станция. Если для голосовой связи достаточно было одной вышки связи на несколько километров, то в эпоху беспроводных автомобилей, роботов и искусственного интеллекта, базовая станция будет на каждом метре. Оператор связи не может установить базовую станцию где ему хочется, на каждую он получает целый пакет разрешающих документов от государства. В России – одни из самых жестких требований законодательства по отношению к безопасности населения. Ни одна сотовая вышка не может быть построена без согласования строительного проекта и заключения Роспотребнадзора о соответствии требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам. Только после подтверждения, что базовая станция отвечает всем требованиям, и контрольных замеров уровней интенсивности электромагнитного излучения оператор получает разрешение на ее включение.

За дальнейшим использованием, к слову, следят отдельно: проверяющие инстанции регулярно повторяют замеры, чтобы специалисты точно знали – включенное оборудование соответствует санитарным правилам и нормативам. Таким образом, все до единой действующей вышки проверены и одобрены Роспотребнадзором.

- Во время плановых проверок базовых станций мобильной связи в Свердловской области ни одного случая превышения предельно допустимого уровня электромагнитного излучения зафиксировано не было, - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области, – кроме того, стоит отметить, что увеличение числа базовых станций снижает риск для здоровья. Дело в том, что чем ближе к абоненту расположена базовая станция, тем меньшая мощность требуется его телефону, чтобы принимать стабильный сигнал и тем, соответственно, меньше влияние электромагнитного излучения на организм человека».

Фото: архив КП

ВРУБКА: МИФЫ И ПРАВДА ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ИЗЛУЧЕНИИ

- Радиоизлучение его распространяют не только вышки связи, телефоны и микроволновки. Человек, пользующийся любым электроприбором, попадает в «радиоауру»?

- Да, верно. Любые электроприборы, даже обычные лампочки и розетки обладают электромагнитным полем.

- Чем старше техника, тем больше от нее вреда?

- Тоже верно. Технологии совершенствуются и с каждым новым поколением становятся безопаснее. Поэтому бабушкин телевизор способен выдавать излучение в «промышленных» масштабах, а вот сотовый телефон, планшет и ноутбук – уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU