2020-01-21T09:23:04+03:00
Общество

Дорожники не будут разводить грязь на свердловских трассах

А все благодаря новой снегоуборочной технике
Мария Трапезникова
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У дорожников появилось новое оборудование, которое не будет разводить грязь на дорогах. Фото: УралуправтодорУ дорожников появилось новое оборудование, которое не будет разводить грязь на дорогах. Фото: Уралуправтодор
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Хорошая новость для всех уральских автолюбителей – теперь трассы региона станут еще чище и бесснежнее. А все потому, что у дорожников появилась новая снегоуборочная техника с «умным» компьютером.

- Она позволяет без механического воздействия устанавливать из кабины водителя необходимый расход противогололедных материалов, - уточнили в пресс-службе Уралуправтодора. – Дополнительно к этим «пескоразбрасывателям» точного дозирования добавляется система смачивания твердого реагента – смачивается он соляным раствором.

Фото: Уралуправтодор

Фото: Уралуправтодор

Результат работы новой техники будет заметен гораздо быстрее, чем раньше – дороги будут чище, поскольку не будет грязи от песко-соляной смеси, качество дорог будет выше и улучшится экология.

Сейчас в работу вышли две машины, еще четыре на очереди. Всего на трассе М-5 «Урал» задействовано 9 таких машин на базе автомобиля и еще 4 на базе тракторов. Дорожники отмечают, что, когда все машины окончательно переоборудуют, они будут работать не только по области, но и в черте Екатеринбурга – со 194 по 179 километра трассы М-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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