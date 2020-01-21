С пилоном и полуголыми девушками на стенах: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают «металлическую» квартиру

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:26:24+03:00

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В Екатеринбурге, на улице Машинной, продают шикарную двухкомнатную квартиру в лучших традициях сдержанного глянца. Но внимание привлекает не столько это, сколько пилон посреди гостиной и нарисованные полуголые девушки на стенах. Собственник требует за нее 18 миллионов рублей.

- В квартире выполнена отделка в современном стиле с элементами минимализма и glam-дизайна. Стеклянные стеновые панели изготовлены по индивидуальному заказу в Бельгии специально под эту квартиру, - сообщается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – В квартире установлена подсветка по контуру потолка и пола.

Фото: N1.RU

Вместе с квартирой покупатель получит систему охраны, встроенное музыкальное оборудование и потолочные колонии в гостиной и ванной. А также две большие лоджии и панорамный вид.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU