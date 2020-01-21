В Нижнем Тагиле отреставрируют 200-летнюю больницу

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:59:15+03:00

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В Нижнем Тагиле власти планируют капитально отремонтировать старинную Демидовскую горбольницу. Ей уже почти 200 лет, сейчас в комплексе зданий находится поликлиника (главный корпус), дневной стационар (северный флигель) и отделение функциональной диагностики (южный флигель).

Информация о конкурсе появилась на портале госзакупок – до конца марта этого года планируется выбрать подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию. Это уже второй конкурс, который размещает администрация Демидовской больницы. Первый не состоялся из-за отсутствия участников. Тогда подрядчикам предлагали 1,2 миллиона рублей за работы.

- Подрядчик должен будет создать безопасные и благоприятные условия оказания медицинской помощи, которые соответствуют установленным стандартам качества, провести строительные конструкции и инженерные системы здания в нормальное состояние, - отмечается в документации.

Помимо этого, строители должны будут полностью обновить всю электрику, систему вентиляции и окна, а также реконструировать ограду, всю прилегающую территорию и фонтан.

Кстати, именно в этой больнице летом прошлого произошел самый громкий медицинский переполох в стране – сразу несколько ведущих хирургов разом сложили с себя полномочия из-за низкой зарплаты и плохих условий труда.

ИСТОЧНИК KP.RU