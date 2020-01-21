2020-01-21T07:36:26+03:00
Общество

Все идет по плану: в Нижнем Тагиле откроют еще три детских сада

Один из них сдадут уже этим летом, два других – следующим
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего ТагилаФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Отличная новость для родителей, чьи дети вот-вот и пойдут в детский сад – в ближайшие два года в Нижнем Тагиле откроют свои двери еще три детсада с ясельными группами. В городской администрации отметили, что строительство идет полным ходом.

- Летом 2020 года детский сад на улице Захарова и детский сад в микрорайоне «Запрудный» будут сданы в эксплуатацию. ДОУ в микрорайоне «Муринские пруды» уже готово к чистовой отделке, - поделились последними новостями в пресс-службе мэрии. – Специалисты уже приступили к укладке плитки в санузлах и монтажу оборудования.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Запрудном подрядчики уже заканчивают строительство первого этажа двухэтажного детсада. Кроме того, они завели во временный тепловой контур подвальные помещения. Строительство здания на Захарова тоже идет по плану.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле в списке на ожидание в детский сад около 1 300 малышей от полутора до трех лет. До конца 2021 года власти планируют построить в городе еще два учреждения на 170 и 270 мест – в микрорайонах «Рудник имени III Интернационала» и «Приречный».

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

ИСТОЧНИК KP.RU

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