В центре Екатеринбурга появился стрит-арт с окровавленным Иисусом и римскими гвардейцами

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:44:56+03:00

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В самом центре Екатеринбурга, на Толмачева, 12, этой ночью появился очень религиозный стрит-арт. На стене кинотеатра «Салют», который, кстати, уже совсем скоро закроется, нарисован окровавленный Иисус. Он с терновым венцом на голове несет на Голгофу крест – а вокруг него римские гвардейцы.

Фото: SAH Chat

Работу выполнила команда художников из Jesus Gang, которые известны своей острой религиозной направленностью. В прошлом году сразу после протестов в сквере у Драмтеатра они разукрасили ограждения на набережной Исети таким образом, что верхушки стали похожи на купола. Работу, кстати, назвали просто: «Дайте больше куполов, их весь и так мало в центре».

А спустя пару месяцев, осенью, на площади Первой пятилетки, сразу после конфликта с «крестом» Покраса Лампаса, появились гигантские противотанковые «ежи», очень уж напоминающие кресты. Свои работы художники, кстати, никак не комментируют и вообще стараются избегать публичности.

ИСТОЧНИК KP.RU