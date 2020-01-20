В Свердловской области на карантине оказались 17 детских садов и 4 школы

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:35:29+03:00

За семь дней в регионе 22 тысячи человек заболели ОРВИ

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За прошлую неделю, с 13 по 19 января, в Свердловской области заболели ОРВИ порядка 22 тысяч человек. Это на 42% больше чем за неделю до нее. Если говорить про Екатеринбург, то в столице Урала за прошлую неделю зарегистрировано 10,9 тысяч случаев заболевания.

- За закрытием образовательных учреждений по поводу заболеваемости ОРЗ, на 20 января частично приостановлен образовательный процесс в 17 детских садах, закрыто 17 групп, и в 4 школах - закрыто 6 классов, - уточняют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сейчас в Свердловской области привито 2 млн 259 тысяч жителей, уточняют специалисты. Это чуть больше половины региона.

- За период с 13 по 19 января зарегистрировано 984 случаев с предварительным диагнозом «пневмония», что выше уровня прошлой недели на 39%, но ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 11%, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU