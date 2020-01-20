«Тушили три пожарные машины»: в Белоярском городском округе загорелся дом

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:42:04+03:00

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пламя распространилось на площадь в 70 квадратных метров

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В шестом часу вечера тревожное сообщение поступило из Белоярского городского округа. В селе Гусево на улице Гоголя начался сильный пожар.

- На площади в 70 квадратных метров повреждены домашнее имущество, стены и перекрытие надворных построек, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 15 человек личного состава.

Уже через 20 минут после начала пожара огонь локализовали. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18.45.

ИСТОЧНИК KP.RU