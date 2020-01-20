2020-01-20T18:20:11+03:00
Общество

Екатеринбург связали прямым авиарейсом с Мюнхеном

Билет «туда-обратно» обойдется минимум в 23 740 рублей
Данил СВЕЧКОВ
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В Мюнхене ежегодно проводится фестиваль «Октоберфест».В Мюнхене ежегодно проводится фестиваль «Октоберфест».Фото: Евгения ГУСЕВА
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Из Екатеринбурга до германского Мюнхена теперь можно долететь без пересадок. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела рейсы Екатеринбург-Мюнхен в летнее расписание.

- Теперь в течение всего года каждую субботу уральцы могут отправиться в славный баварский город на новейших авиалайнерах Airbus A320neo, - сообщают в авиакомпании. - Вылет из Екатеринбурга в 10.35, из Мюнхена в 12.45. Длительность полета составляет 5 часов 10 минут.

Такой полет в одну сторону обойдется минимум в 10 570 рублей и от 23 740 рублей в оба конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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