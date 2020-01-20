Весь декор – с блошиных рынков: в центре Екатеринбурга за 10,5 миллионов продают гламурную фотостудию

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:19:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В самом центре Екатеринбурга, на Красноармейской, 92А, продают гламурную фотостудию Chuvstvo. В ней пять разных залов-фотозон с использованием в интерьере винтажных предметов декора с различных блошиных рынков Европы. Общая площадь студии – 500 квадратных метров, а высота потолков – 4,5 метра. Заплатить за шикарное место придется 10,5 миллионов рублей.

Фото: CHUVSTVO

- Самый большой зал Chuvstvo занимает 200 «квадратов» и имеет выход на балкон и оборудован большим подиумом, под которым хранится новогодний декор, - рассказывают в фотостудии. – Также есть зал «Ванная» с большой круглой ванной на 600 литров и зал «Кухня» с работающей духовкой, плитой, раковиной и стиральной машинкой. Там же есть микроволновая печь, холодильник и тостер.

Фото: CHUVSTVO

За эти деньги можно получить не только залы, но и кофейню, которая находится прямо при входе в фотостудию. А еще всю самую необходимую для работы технику – видеонаблюдение (9 камер и монитор), ноутбук, домофон, все соцсети с заведенными на студию аккаунтами, сайт с системой онлайн-бронирования, через которую студия и работает, и онлайн-кассу.

Фото: CHUVSTVO

Фото: CHUVSTVO

Фото: CHUVSTVO

Фото: CHUVSTVO

ИСТОЧНИК KP.RU