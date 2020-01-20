2020-01-20T13:57:46+03:00
Спорт

Восемнадцатая победа: юные синхронистки из Екатеринбурга привезли домой «золото»

За медаль на чемпионате фигуристки боролись еще с 32 командами [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: ДЮСШ "Юность"Фото: ДЮСШ "Юность"
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В минувшие выходные в ледовом дворце Саранска прошел чемпионат и первенство России по синхронному фигурному катанию на коньках. На нем выступили 32 команды со всей страны, одной из которых стала сборная ДЮСШ «Юность» из Екатеринбурга.

Благодаря своему мастерству и слаженности исполнения программы спортсменки сумели в 18-й раз завоевать кубок России. Уже в марте, 13-14-го числа, девушки отправятся защищать часть страны на чемпионате мира. Он пройдет в английском городке Ноттингем.

Синхронистски из Екатеринбурга на чемпионате и первенстве России по синхронному фигурному катанию на коньках.Видео: TheFSRussia

Напомним, что фигуристки =уже на протяжении трех лет твердо держат в своих руках титул действующих чемпионов мира по синхронному катанию среди юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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