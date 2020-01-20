Восемнадцатая победа: юные синхронистки из Екатеринбурга привезли домой «золото»
В минувшие выходные в ледовом дворце Саранска прошел чемпионат и первенство России по синхронному фигурному катанию на коньках. На нем выступили 32 команды со всей страны, одной из которых стала сборная ДЮСШ «Юность» из Екатеринбурга.
Благодаря своему мастерству и слаженности исполнения программы спортсменки сумели в 18-й раз завоевать кубок России. Уже в марте, 13-14-го числа, девушки отправятся защищать часть страны на чемпионате мира. Он пройдет в английском городке Ноттингем.
Синхронистски из Екатеринбурга на чемпионате и первенстве России по синхронному фигурному катанию на коньках.Видео: TheFSRussia
Напомним, что фигуристки =уже на протяжении трех лет твердо держат в своих руках титул действующих чемпионов мира по синхронному катанию среди юниоров.
ИСТОЧНИК KP.RU