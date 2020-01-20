На главной площади Екатеринбурга открыли Ледовый городок, в котором обрушилась стена

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:33:49+03:00

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В Екатеринбурге, на площади 1905 года, наконец, открыли Ледовый городок, в котором в минувшую пятницу из-за аномального тепла обрушилась часть ледяной стены. Инцидент произошел днем 17 января. К счастью, глыбы льда никого не задели, но в администрации города решили перестраховаться и сразу же закрыли городок.

В субботу, 18 января, территорию обследовала техническая комиссия, в которую вошли представители МЧС и строители города – компания ООО «Айс-проект 2000». По итогам было принято не открывать городок еще день. Тогда же строители решили спилить все верхушки у высоких фигур, чтобы избежать повторного несчастного случая.

- Также было рекомендовано провести ремонт ледяных фигур, вокруг некоторых выставить металлические ограждения, - добавили в пресс-службе мэрии. – Эти работы заняли всю субботу.

В воскресенье, 19 января, благодаря пришедшему в Екатеринбург похолоданию, городок снова открыли. По прогнозам синоптиков, резкого потепления на этой неделе не ожидается, поэтому он должен простоять на площади до 26 января – тогда же, в 12:00, состоится церемония закрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU