«И какой первым?»: екатеринбуржцев зовут проголосовать за парки и скверы
Администрация Екатеринбурга призывает екатеринбуржцев проголосовать за парк или сквер города, который будет благоустроен в 2021 году в первую очередь. Все это проходит в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».
Первым этапом совместной работы горожан и мэрии стал сбор предложений. Благодаря нему были выделены четыре парка, завоевавшие наибольшую любовь среди екатеринбуржцев: сад имени Энгельса, летний парк «Уралмаш», набережная реки Ольховки (от моста через реку до улицы Готвальда) и дендрологический парк в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской.
- Рейтинговое голосование пройдет в электронном виде в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга с 9:00 21 января до 18:00 30 января, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Участникам нужно будет заполнить анкету, поставив галочку в понравившейся главе. Выбрать можно только один парк или сквер. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, и будет включена в муниципальную программу на 2021 год.
ИСТОЧНИК KP.RU