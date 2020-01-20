«И какой первым?»: екатеринбуржцев зовут проголосовать за парки и скверы

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:20:04+03:00

Среди четырех вариантов можно выбрать тот, который первым отреставрируют в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди четырех вариантов можно выбрать тот, который первым отреставрируют в 2021 году

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Администрация Екатеринбурга призывает екатеринбуржцев проголосовать за парк или сквер города, который будет благоустроен в 2021 году в первую очередь. Все это проходит в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

Первым этапом совместной работы горожан и мэрии стал сбор предложений. Благодаря нему были выделены четыре парка, завоевавшие наибольшую любовь среди екатеринбуржцев: сад имени Энгельса, летний парк «Уралмаш», набережная реки Ольховки (от моста через реку до улицы Готвальда) и дендрологический парк в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской.

- Рейтинговое голосование пройдет в электронном виде в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга с 9:00 21 января до 18:00 30 января, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участникам нужно будет заполнить анкету, поставив галочку в понравившейся главе. Выбрать можно только один парк или сквер. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, и будет включена в муниципальную программу на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU