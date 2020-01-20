2020-01-20T12:20:04+03:00
Общество

«И какой первым?»: екатеринбуржцев зовут проголосовать за парки и скверы

Среди четырех вариантов можно выбрать тот, который первым отреставрируют в 2021 году
Мария Трапезникова
Поделиться:
Среди четырех вариантов можно выбрать тот, который первым отреставрируют в 2021 годуСреди четырех вариантов можно выбрать тот, который первым отреставрируют в 2021 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Администрация Екатеринбурга призывает екатеринбуржцев проголосовать за парк или сквер города, который будет благоустроен в 2021 году в первую очередь. Все это проходит в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

Первым этапом совместной работы горожан и мэрии стал сбор предложений. Благодаря нему были выделены четыре парка, завоевавшие наибольшую любовь среди екатеринбуржцев: сад имени Энгельса, летний парк «Уралмаш», набережная реки Ольховки (от моста через реку до улицы Готвальда) и дендрологический парк в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской.

- Рейтинговое голосование пройдет в электронном виде в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга с 9:00 21 января до 18:00 30 января, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участникам нужно будет заполнить анкету, поставив галочку в понравившейся главе. Выбрать можно только один парк или сквер. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, и будет включена в муниципальную программу на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге из-за сильного снегопада произошло больше 80 ДТП
На ЕВРАЗ НТМК закупили новые автобусы и открыли отремонтированную столовую
Весь декор – с блошиных рынков: в центре Екатеринбурга за 10,5 миллионов продают гламурную фотостудию
Восемнадцатая победа: юные синхронистки из Екатеринбурга привезли домой «золото»
На трассах Свердловской области за выходные поймали больше сотни пьяных водителей
Соревновались в ловкости, скорости и сообразительности: в Екатеринбурге прошел чемпионат спидкубинга
На главной площади Екатеринбурга открыли Ледовый городок, в котором обрушилась стена
«И какой первым?»: екатеринбуржцев зовут проголосовать за парки и скверы
Депутаты проанализируют предоставление мер господдержки субъектам инвестдеятельности
Как в зимней сказке: в Екатеринбурге за 16 миллионов продают белоснежную квартиру с зоной ресепшн в доме
СвЖД увеличила объем отправки грузов по согласованному с клиентом расписанию на 20,8% в 2019 году
«У меня информация от врачей»: гонщик Сергей Карякин рассказал о состоянии Эдвина Стравера, пережившего клиническую смерть на «Дакаре»
Свердловчанки стали делать меньше абортов
Без происшествий: в Крещенские купания грехи смыли 58 тысяч свердловчан
Около 400 машин разгребают на свердловских трассах снежные завалы
Только я, плед и сериалы: в новогодние праздники свердловчане не выбирались из дома
«Огнестрелы» и ножи: судебные приставы отобрали у уральцев две тысячи «запрещенки»