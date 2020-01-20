2020-01-20T11:21:49+03:00
Общество

СвЖД увеличила объем отправки грузов по согласованному с клиентом расписанию на 20,8% в 2019 году

С января по декабрь 2019 года на Свердловской железной дороге по согласованному с клиентом расписанию перевезено 8,89 млн тонн грузов
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Фото: СвЖДФото: СвЖД
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С января по декабрь 2019 года на Свердловской железной дороге по согласованному с клиентом расписанию перевезено 8,89 млн тонн грузов, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доля перевозок с использованием данной технологии по итогам года составила почти 11% от общей погрузки СвЖД. По магистрали проследовало более 9,6 тыс. поездов с фиксированным временем отправления и прибытия (+24,6% к 2018 году).

Всего по специально разработанному графику на СвЖД на постоянной основе грузы перевозятся по 112 направлениям. Технология доступна не только крупным игрокам рынка, но и предприятиям малого и среднего бизнеса. Так, устойчивым спросом пользуется услуга «Грузовой экспресс», когда вагоны нескольких грузоотправителей на опорной станции объединяются в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. В рамках данного сервиса на СвЖД в течение года перевезено более пяти тысяч вагонов в составе 444 поездов по 12 направлениям.

По специально разработанному графику на СвЖД осуществляется также вождение контейнерных поездов (сокращается время в пути, минимизируются сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях). В 2019 году на Свердловской магистрали было сформировано 1346 контейнерных поездов, в том числе 1150 ускоренных.

Новые контейнерные маршруты в прошлом году организованы по 37 направлениям. Со станций Екатеринбург-Товарный, Шувакиш, Кольцово, Тобольск, Верхнекондинская, Бабушкино грузы отправляются на экспорт в Китай и страны Европы через железнодорожные погранпереходы и порты Северо-Запада, Дальнего Востока, Черноморского бассейна, а также в регионы России (Московская область, Татарстан, Красноярский край и др.).

В рамках регулярного ускоренного сервиса (действует с октября 2017 года) по маршруту Москва – Екатеринбург в январе – декабре 2019 года в 59 контейнерных поездах перевезено 70 тыс. тонн грузов. По прибытию на станцию назначения груз распределяется по соседним регионам.

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