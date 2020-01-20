2020-01-20T10:00:02+03:00
Общество

Около 400 машин разгребают на свердловских трассах снежные завалы

Снегопады длятся со вчерашнего дня
Мария Трапезникова
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Около 400 машин разгребают на свердловских трассах снежные завалыОколо 400 машин разгребают на свердловских трассах снежные завалыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Со вчерашнего утра на Свердловскую область обрушились сильные снегопады – и продолжаются до сих пор. Из-за этого Екатеринбург с самого утра встал в многокилометровые пробки, а инспекторы ГИБДД посоветовали вообще отказаться от личного автомобиля ради собственной безопасности. Бороться с непогодой на трассы с самого утра вышли 391 спецмашина.

- Для снижения риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, дорожники напоминают водителям, что при сложных погодных условиях особенно важно соблюдать ПДД, скоростной режим и выбирать аккуратный стиль вождения, - предупредили в региональном департаменте информполитики. – За безопасностью на дорогах следят 13 специалистов управления автодорог.

Пожаловаться на снежные сугробы можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83. Служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом и пассажирскими автотранспортными предприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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