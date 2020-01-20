«Огнестрелы» и ножи: судебные приставы отобрали у уральцев две тысячи «запрещенки»
На прошедший год судебные приставы по ОУПДС забрали больше двух тысяч запрещенных предметов у уральцев, пытавшихся пронести их в здание суда. Больше всего пришлось изъять ножей и других колюще-режущих предметов – порядка 997 штук, газового (больше 550 штук) и огнестрельного оружия (больше 400 штук).
- Лидерами по предотвращению проносов огнестрельного оружия являются Верхотурский районный отдел судебных приставов (145 штук) и Ивдельский районный отдел судебных приставов (119 штук), - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Меньше всего – в Чкаловском районном отделе судебных приставов.
Приставы еще раз напоминают, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие. А также электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, любые ядовитые и отравляющие вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU