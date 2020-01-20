«Огнестрелы» и ножи: судебные приставы отобрали у уральцев две тысячи «запрещенки»

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:32:35+03:00

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На прошедший год судебные приставы по ОУПДС забрали больше двух тысяч запрещенных предметов у уральцев, пытавшихся пронести их в здание суда. Больше всего пришлось изъять ножей и других колюще-режущих предметов – порядка 997 штук, газового (больше 550 штук) и огнестрельного оружия (больше 400 штук).

- Лидерами по предотвращению проносов огнестрельного оружия являются Верхотурский районный отдел судебных приставов (145 штук) и Ивдельский районный отдел судебных приставов (119 штук), - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Меньше всего – в Чкаловском районном отделе судебных приставов.

Приставы еще раз напоминают, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие. А также электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, любые ядовитые и отравляющие вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU