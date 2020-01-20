2020-01-20T08:08:59+03:00
Общество

На Урале вторую неделю ищут голубоглазую бабушку в белом берете со стразами

Людмила Васильевна пропала еще 12 января
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В поселке Патруши, который находится в Сысертском районе Свердловской области, волонтеры и полиция вторую неделю разыскивают 66-летнюю Лаптеву (Трошкову) Людмилу Васильевну. Бабушка пропала еще 12 января, о том, где она находилась в тот день – неизвестно. К волонтерами из ПСО «Лиза Алерт» обратились ее родственники.

- На самом деле, ситуация очень странная, информации почти никакой нет про бабушку, - рассказали «Комсомолке» в отряде. – По состоянию здоровья: она была полностью здорова, никаких провалов в памяти, ничего. Просто взяла и пропала.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, каштановые волосы, голубые глаза.

В день пропажи была одета в синюю куртку с белым подкладом и белыми манжетами, синий вязаный свитер, черные брюки, черные полуботинки на замочке и белый берет со стразами.

Если вы вдруг где-то видели Людмилу Васильеву или знаете, где она может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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