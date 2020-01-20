2020-01-20T07:13:35+03:00
Спорт

Уральские «лисицы» легко разделались с краснодарским «Енисеем»

Финал УГМК урвала с двукратной разницей в счете – 97:45
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба БК УГМКФото: пресс-служба БК УГМК
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Накануне на паркете ДИВСа прошел матч первенства страны между уральским УГМК и краснодарским «Енисеем». Встреча в Екатеринбурге для команд в этом сезоне стала второй по счету. Первую соперники отыграли в октябре прошлого года в Красноярске. Победа в той игре досталась «лисицам».

- Уже на старте УГМК расставил все игровые акценты, выиграв стартовый отрезок с разницей в 16 очков. Во второй четверти «Енисей» уперся и даже какое-то время прошел вровень с лидером, но к большому перерыву все-таки сдал позиции, -рассказали в пресс-службе БК УГМК.

Фото: пресс-служба БК УГМК

Фото: пресс-служба БК УГМК

После смены сторон хозяйки паркета не снизили ни темпа игры, ни своих амбиций, ни усилий, которые прилагали в защите и нападении. В итоге, финал «лисицы» урвали с двукратной разницей в счете – 97:45.

- Мы были сконцентрированы и довольно слаженно играли почти всю игру за исключением нескольких минут во второй четверти, но, тем не менее, я доволен нашей игрой, - рассказал после игры главный тренер УГМК Мигель Мендес.

Фото: пресс-служба БК УГМК

Фото: пресс-служба БК УГМК

Теперь сборная возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, забрав 12 побед из 12. Следующий матч «лисицы» проведут в Екатеринбурге, 22 января, с пражским УСК – в рамках группового этапа Евролиги.

Фото: пресс-служба БК УГМК

Фото: пресс-служба БК УГМК

ИСТОЧНИК KP.RU

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