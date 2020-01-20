Вывели 63 человека: в Екатеринбурге на Юго-Западе вновь вспыхнула многоэтажка

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:52:26+03:00

Это уже не первый случай за последний месяц

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Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе Юго-Запада, загорелась одна из многоэтажек по улице Чкалова. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании около 20:27, на место направили четыре бригады спасателей.

- На площади в 10 «квадратов» огонь уничтожил домашнее имущество на десятом этаже 12-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В тушении пожара были задействованы четыре машины спецтехники и 13 спасателей.

Прибывшие на место пожарные в срочном порядке эвакуировали по лестницам 63 человека, включая 13 детей. Огонь удалось потушить через 20 минут, к 21:38 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, все жильцы остались целы и невредимы. Случившийся пожар, кстати, далеко не первый в районе Юго-Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU