2020-01-20T06:52:26+03:00
Происшествия

Вывели 63 человека: в Екатеринбурге на Юго-Западе вновь вспыхнула многоэтажка

Это уже не первый случай за последний месяц
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе Юго-Запада, загорелась одна из многоэтажек по улице Чкалова. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании около 20:27, на место направили четыре бригады спасателей.

- На площади в 10 «квадратов» огонь уничтожил домашнее имущество на десятом этаже 12-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В тушении пожара были задействованы четыре машины спецтехники и 13 спасателей.

Прибывшие на место пожарные в срочном порядке эвакуировали по лестницам 63 человека, включая 13 детей. Огонь удалось потушить через 20 минут, к 21:38 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, все жильцы остались целы и невредимы. Случившийся пожар, кстати, далеко не первый в районе Юго-Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без происшествий: в Крещенские купания грехи смыли 58 тысяч свердловчан
Около 400 машин разгребают на свердловских трассах снежные завалы
Только я, плед и сериалы: в новогодние праздники свердловчане не выбирались из дома
«Огнестрелы» и ножи: судебные приставы отобрали у уральцев две тысячи «запрещенки»
На Урале вторую неделю ищут голубоглазую бабушку в белом берете со стразами
«Щелбанов наставить надо всем тормозам»: Екатеринбург застыл в снежных пробках
Уральские «лисицы» легко разделались с краснодарским «Енисеем»
Вывели 63 человека: в Екатеринбурге на Юго-Западе вновь вспыхнула многоэтажка
Похолодает, но не критично: в начале недели в Екатеринбурге установится комфортный минус
Погода решила наверстать упущенное: свердловская ГИБДД попросила водителей пересесть на общественный транспорт
Двое погибли, четверо ранены: под Екатеринбургом Renault вылетел на встречку и врезался с Chevrolet
Глава ЦПКиО имени Маяковского закрасила оскорбления в свой адрес сторожевым псом
«Она даже не была обручена»: глава диаспоры прокомментировал смерть 16-летней екатеринбурженки после знакомства с женихом
Всему виной непрочный лед: в Екатеринбурге во время Крещения закрыли семь купелей
«Главное, что в Екатеринбурге есть хороший стадион»: новичок «Урала» рассказал о первых днях в команде
Пациентов перевели в школу: на Урале сгорел дом престарелых
В Екатеринбурге задержали мошенников, обдирающих пенсионеров на поверке счетчиков
Погубил себя и пассажирку: на Урале водитель легковушки влетел под фуру
Свердловские спасатели отчитались о безопасности купелей во время Крещения
Собрались с силами: «Уралочка» всухую обыграла челябинцев
В Ледовом городке Екатеринбурга у фигур спиливают верхушки
Кабина превратилась в угольки: в Екатеринбурге на автобазе вспыхнул автобус
Свердловский омбудсмен собирает предложения по изменению Конституции РФ
Железо разбросало по дороге: в Екатеринбурге в жестком ДТП пострадали три человека