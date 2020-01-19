2020-01-19T18:27:00+03:00
Происшествия

Двое погибли, четверо ранены: под Екатеринбургом Renault вылетел на встречку и врезался с Chevrolet

Это третья смертельная авария в Свердловской области за выходные
Олег ГАЛИМОВ
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Водитель и пассажир "Рено" погибли на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской областиВодитель и пассажир "Рено" погибли на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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На трассе между Екатеринбургом и поселком Арти произошла смертельная авария: Renault Logan вылетел на встречную полосу и столкнулся в лобовую с Chevrolet Clan. В результате удара водитель и один из пассажиров Renault скончались на месте.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Травмы получили четыре человека: пассажиры 1984, 1994 года рождения и водитель 1988 года рождения автомобиля «Шевроле», а также пассажир 1951 года рождения автомобиля Renault, - сообщают в областной Госавтоинспекции.

Это уже третья смертельная авария на Среднем Урале за выходные. Сначала в Артемовском машина сбила женщину, которую из такси выгнал муж. А этой ночью водитель Lada Kalina вылетел под фуру.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция, в очередной раз, напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении, выборе безопасной скорости движения, исходя из состояния дороги и погодных условий, - добавляют в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Двое погибли, четверо ранены: под Екатеринбургом Renault вылетел на встречку и врезался с Chevrolet
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