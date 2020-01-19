Двое погибли, четверо ранены: под Екатеринбургом Renault вылетел на встречку и врезался с Chevrolet
На трассе между Екатеринбургом и поселком Арти произошла смертельная авария: Renault Logan вылетел на встречную полосу и столкнулся в лобовую с Chevrolet Clan. В результате удара водитель и один из пассажиров Renault скончались на месте.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- Травмы получили четыре человека: пассажиры 1984, 1994 года рождения и водитель 1988 года рождения автомобиля «Шевроле», а также пассажир 1951 года рождения автомобиля Renault, - сообщают в областной Госавтоинспекции.
Это уже третья смертельная авария на Среднем Урале за выходные. Сначала в Артемовском машина сбила женщину, которую из такси выгнал муж. А этой ночью водитель Lada Kalina вылетел под фуру.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- Госавтоинспекция, в очередной раз, напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении, выборе безопасной скорости движения, исходя из состояния дороги и погодных условий, - добавляют в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU