Глава ЦПКиО имени Маяковского закрасила оскорбления в свой адрес сторожевым псом

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:09:22+03:00

Пока неизвестно, кто сделал такую надпись. Фото: Facebook Екатерины Кейльман

Недавно Екатерина Кейльман решила расторгнуть все договоры с владельцами аттракционов

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Новый директор ЦПКиО имени Маяковского Екатерина Кейльман закрасила оскорбительные надписи в свой адрес, появившиеся на территории парка, граффити в виде сторожевого пса.

- Пес на страже, - написал Кейльман в Instagram.

Вот такой сторожевой пес теперь перекрывает оскорбления. Фото: Instagram Екатерины Кейльман

Всплеск негатива к новому директору парка начался в начале прошлой недели, когда Кейльман объявила о рассторжении договоров с владельцами аттракционов. Сейчас в этой ситуации разбирается полиция.

Интервью с Екатериной Кейльман на радио «Комсомольская правда» вы можете прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU