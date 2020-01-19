2020-01-19T15:09:22+03:00
Общество

Глава ЦПКиО имени Маяковского закрасила оскорбления в свой адрес сторожевым псом

Недавно Екатерина Кейльман решила расторгнуть все договоры с владельцами аттракционов
Олег ГАЛИМОВ
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Пока неизвестно, кто сделал такую надпись. Фото: Facebook Екатерины КейльманПока неизвестно, кто сделал такую надпись. Фото: Facebook Екатерины Кейльман
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Новый директор ЦПКиО имени Маяковского Екатерина Кейльман закрасила оскорбительные надписи в свой адрес, появившиеся на территории парка, граффити в виде сторожевого пса.

- Пес на страже, - написал Кейльман в Instagram.

Вот такой сторожевой пес теперь перекрывает оскорбления. Фото: Instagram Екатерины Кейльман

Вот такой сторожевой пес теперь перекрывает оскорбления. Фото: Instagram Екатерины Кейльман

Всплеск негатива к новому директору парка начался в начале прошлой недели, когда Кейльман объявила о рассторжении договоров с владельцами аттракционов. Сейчас в этой ситуации разбирается полиция.

Интервью с Екатериной Кейльман на радио «Комсомольская правда» вы можете прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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