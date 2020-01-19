Глава ЦПКиО имени Маяковского закрасила оскорбления в свой адрес сторожевым псом
Новый директор ЦПКиО имени Маяковского Екатерина Кейльман закрасила оскорбительные надписи в свой адрес, появившиеся на территории парка, граффити в виде сторожевого пса.
- Пес на страже, - написал Кейльман в Instagram.
Вот такой сторожевой пес теперь перекрывает оскорбления. Фото: Instagram Екатерины Кейльман
Всплеск негатива к новому директору парка начался в начале прошлой недели, когда Кейльман объявила о рассторжении договоров с владельцами аттракционов. Сейчас в этой ситуации разбирается полиция.
Интервью с Екатериной Кейльман на радио «Комсомольская правда» вы можете прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU