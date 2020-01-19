2020-01-19T11:48:18+03:00
Спорт

«Главное, что в Екатеринбурге есть хороший стадион»: новичок «Урала» рассказал о первых днях в команде

Мацей Вилюш перешел в екатеринбургский клуб из «Ростова»
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Изменить размер текста:

Новичок «Урала» Мацей Вилюш рассказал о своей адаптации в коллективе «шмелей». По словам поляка, ему было очень удобно оказаться в команде, в которой уже выступают его земляки – Рафал Аугустыняк и Михал Кухарчик.

- Я узнал об интересе «Урала» ко мне на прошлых выходных, - рассказывает Вилюш. – Это хорошая команда и отличный вариант продолжения карьеры. Свою первую игру в России я проводил против этой команды. Единственное впечатление – было трудно. Рафал и Михал рассказывали, что Екатеринбург – это хороший город и там есть стадион и поля для тренировок. Так что скоро перевезу свою жену и дочку на Урал.

Новичок "Урала" делится впечатлениями от первых сборов с командой.Видео: пресс-служба ФК "Урал"

Также футболист отметил, что уже полностью восстановился от травмы и уже тренируется в общей группе. За «Урал» Вилюш будет выступать под пятым номером.

Напомним, что недавно легендарный тренер «шмелей» Александр Тарханов рассказал о своей борьбе с раком щитовидной железы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24