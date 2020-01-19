«Главное, что в Екатеринбурге есть хороший стадион»: новичок «Урала» рассказал о первых днях в команде
Новичок «Урала» Мацей Вилюш рассказал о своей адаптации в коллективе «шмелей». По словам поляка, ему было очень удобно оказаться в команде, в которой уже выступают его земляки – Рафал Аугустыняк и Михал Кухарчик.
- Я узнал об интересе «Урала» ко мне на прошлых выходных, - рассказывает Вилюш. – Это хорошая команда и отличный вариант продолжения карьеры. Свою первую игру в России я проводил против этой команды. Единственное впечатление – было трудно. Рафал и Михал рассказывали, что Екатеринбург – это хороший город и там есть стадион и поля для тренировок. Так что скоро перевезу свою жену и дочку на Урал.
Новичок "Урала" делится впечатлениями от первых сборов с командой.Видео: пресс-служба ФК "Урал"
Также футболист отметил, что уже полностью восстановился от травмы и уже тренируется в общей группе. За «Урал» Вилюш будет выступать под пятым номером.
Напомним, что недавно легендарный тренер «шмелей» Александр Тарханов рассказал о своей борьбе с раком щитовидной железы.
ИСТОЧНИК KP.RU