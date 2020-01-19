Пациентов перевели в школу: на Урале сгорел дом престарелых
Минувшей ночью в поселке Сылва Шалинского округа загорелось здание, в котором располагается фельдшерско-акушерский пункт и дом для престарелых с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста. В МЧС отметили, что благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить распространения огня по комнате и зданию.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- В течение трех минут пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы 7 человек личного состава, 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Стоит добавить, что медицинский персонал оперативно вывел людей из здания. Всего эвакуированы 22 человека, из них 20 пациенты центра социального обслуживания (в том числе 4 нетранспортабельных) и два человека персонала. Всех пациентов временно разместили в местной школе.
ИСТОЧНИК KP.RU