Пациентов перевели в школу: на Урале сгорел дом престарелых

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:08:26+03:00

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Минувшей ночью в поселке Сылва Шалинского округа загорелось здание, в котором располагается фельдшерско-акушерский пункт и дом для престарелых с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста. В МЧС отметили, что благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить распространения огня по комнате и зданию.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В течение трех минут пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы 7 человек личного состава, 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Стоит добавить, что медицинский персонал оперативно вывел людей из здания. Всего эвакуированы 22 человека, из них 20 пациенты центра социального обслуживания (в том числе 4 нетранспортабельных) и два человека персонала. Всех пациентов временно разместили в местной школе.

ИСТОЧНИК KP.RU