19 Янв. 2020 2020-01-19T09:22:29+03:00

Задержать негодяев удалось после того, как с заявлением обратилась женщина из дома № 131 по улице Чкалова Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции № 4 задержали мошенников, которые предлагали пенсионерам услуги по поверке счетчиков. При этом мужчина и женщина просили суммы в три раза превышающие тарифы ЖКХ. Задержать негодяев удалось после того, как с заявлением обратилась женщина из дома № 131 по улице Чкалова.

- Представители компании убедительно порекомендовали растерявшейся женщине провести поверку прямо сейчас, чтобы не тратить время на вызов других специалистов. За поверку четырех приборов оборотистые коммерсанты запросили 7000 рублей (1750 рублей за один счетчик). Однако специалисты не упомянули, что средняя стоимость таких работ почти в три раза ниже, - отметили в пресс-группе городской полиции Екатеринбурга.

Таких денег у бабушки не было и она попросила проверить только два счетчика, за что отдала 3 500 рублей. Уже после ухода подозрительной парочки пенсионерка поняла, что поспешила отдавать такую сумму. Позже выяснилось, что мужчина и женщина действовали нелегально. Их удостоверения истекли в конце 2019 года, и представляли они компанию из Пензы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/755495" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге задержали мошенников, обдирающих пенсионеров на поверке счетчиков.Видео: УМВД по Екатеринбургу

- В действиях подобных организаций, как правило, не имеется состава какого-либо административного либо уголовного правонарушения. Каждый предприниматель вправе устанавливать свою цену для товаров и услуг. Однако не вполне добросовестные бизнесмены, пользуясь доверчивостью пожилых граждан, а также незнанием реальной стоимости, вынуждают их заключать невыгодные сделки или приобретать ненужные им приборы, - поясняют в полиции.

Жителям Екатеринбурга советуют не поддаваться на уловки во избежание необоснованных трат. Пожилым же людям вообще лучше не пускать в квартиру посторонних.

Напомним, что в конце прошлого года две цыганки избили и ограбили 94-летнюю бабушку.

ИСТОЧНИК KP.RU