2020-01-18T18:03:17+03:00
Спорт

Собрались с силами: «Уралочка» всухую обыграла челябинцев

Итоговый счет составил 3:0
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"
Изменить размер текста:

Кажется, после длинной череды неудач волейболистки «Уралочки» собрались и с новыми силами встретили новый год. Сегодня, 18 января, спортсменки в 11 туре российской «Суперлиги Париматч» встретились с челинцами из «Динамо-Метар». И в начале сета сразу задали нужный темп. В дальнейшем преимущество только росло - первую партию удалось выиграть со счетом 25:25.

- В начале второго сета была равная борьба. Волейболистки «Динамо-Метар» чуть собрались, улучшили прием, стали вытаскивать сложные мячи, - рассказали в пресс-службе уральского клуба. - Однако затем «Уралочка» начала уходить в отрыв. Вторую партию удалось выиграть со счетом 25:17.

Третий сет начинается с проигрыша, но затем сборная собирается и выигрывает. «Уралочка» без труда сумела довести сет до победы - 25:22. Итоговый счет составил 3:0.

Уже 20 января наша сборная улетает во Францию, где сыграет матч Лиги чемпионов против «Канна». А ближайший матч в Екатеринбурге девушки проведут 3 февраля - в рамках «Суперлиги Париматч» спортсменки сразятся с краснодарским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собрались с силами: «Уралочка» всухую обыграла челябинцев
В Ледовом городке Екатеринбурга у фигур спиливают верхушки
Кабина превратилась в угольки: в Екатеринбурге на автобазе вспыхнул автобус
Свердловский омбудсмен собирает предложения по изменению Конституции РФ
Железо разбросало по дороге: в Екатеринбурге в жестком ДТП пострадали три человека
Торговала прямо на вокзале: свердловчанка сбывала госнаграды
Принимал всех «нуждающихся»: уралец устроил в своей квартире наркопритон
Пошел в онкоцентр и пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину во всем черном
В Екатеринбурге прошли проверку 18 купелей
Снимать одежду снизу вверх и пить ягодный чай: свердловские спасатели рассказали, как правильно купаться в проруби
Тушили четыре бригады: в уральском городе сгорел детский сад
В воскресенье в Екатеринбурге пройдут крещенские купания
Самой красивой девушкой января по версии «Комсомолки» стала девушка, работающая имидж-стилистом
Синоптики зарегистрировали самый теплый день в истории Екатеринбурга
В Нижнем Тагиле ищут женщину, пропавшую полгода назад
Мэрия Екатеринбурга обратилась в прокуратуру из-за ставшей платной парковки у ЦПКиО
Водитель скрылся: сотрудники ГИБДД ищут очевидцев падения пенсионерки из автобуса
Следующим летом на Черном море отдохнут 133 тысячи уральских школьника
На уральских предприятиях ЕВРАЗа отметили лучших молодых работников
Уральский боец Петр Ян станет официальным комментатором боя Конора МакГрегора и Дональда Серроне
Санаторные путевки и билеты до Питера: уральским ветеранам в честь юбилея Победы увеличат выплаты
Крепили не ко льду, а ко дну: спасатели дали «добро» купели в Нижнем Тагиле
Красивая грудь и пирсинг: в Екатеринбурге девушка знакомится с мужчинами под фотографией порнозвезды
Экс-мэр Каменска-Уральского, осужденный за взятку, заплатит больше 2,6 миллионов
Свердловчанка поехала в храм, а оказалась на водочном заводе