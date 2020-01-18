Собрались с силами: «Уралочка» всухую обыграла челябинцев

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:03:17+03:00

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Кажется, после длинной череды неудач волейболистки «Уралочки» собрались и с новыми силами встретили новый год. Сегодня, 18 января, спортсменки в 11 туре российской «Суперлиги Париматч» встретились с челинцами из «Динамо-Метар». И в начале сета сразу задали нужный темп. В дальнейшем преимущество только росло - первую партию удалось выиграть со счетом 25:25.

- В начале второго сета была равная борьба. Волейболистки «Динамо-Метар» чуть собрались, улучшили прием, стали вытаскивать сложные мячи, - рассказали в пресс-службе уральского клуба. - Однако затем «Уралочка» начала уходить в отрыв. Вторую партию удалось выиграть со счетом 25:17.

Третий сет начинается с проигрыша, но затем сборная собирается и выигрывает. «Уралочка» без труда сумела довести сет до победы - 25:22. Итоговый счет составил 3:0.

Уже 20 января наша сборная улетает во Францию, где сыграет матч Лиги чемпионов против «Канна». А ближайший матч в Екатеринбурге девушки проведут 3 февраля - в рамках «Суперлиги Париматч» спортсменки сразятся с краснодарским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU