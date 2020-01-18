Кабина превратилась в угольки: в Екатеринбурге на автобазе вспыхнул автобус

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:25:40+03:00

К счастью, людей внутри не было

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Сегодня днем в Екатеринбурге, в районе Краснолесья, произошел крупный пожар на территории автотранспортного предприятия - автобазе. Там загорелся один из автобусов «НефАЗ». Диспетчеры МЧС получили вызов в 15:17, на место выехали три бригады спасателей из девяти человек.

- Прибывшие пожарные подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров на открытой площадке горит автобус. Людей в нем не было, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь спасатели потушили быстро, к 15:31. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU