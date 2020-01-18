Свердловский омбудсмен собирает предложения по изменению Конституции РФ

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:05:38+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова начала собирать предложения от жителей по изменению Конституции. Их она позже все выскажет во время заседания рабочей группы по изменению документа.

Информация об этом появилась на сайте омбудсмена. Все предложения можно прислать ей на почту: t.merzlyakova@egov66.ru. Мерзлякова проанализирует их все, выберет лучшие и отправится с ними на заседание.

Помимо этого, предложения также принимает еще один свердловчанин, вошедший в группу - депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников. Его почта: priem.ural@mail.ru.

Напомним, что все началось с выступления Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Во время встречи он предложил внести некоторые изменения в Конституцию РФ. Позже, тем же вечером, в Кремле была собрана рабочая группа, куда и вошли Крашенинников и Мерзлякова. Омбудсмен, кстати, не очень обрадовалась этому.

ИСТОЧНИК KP.RU