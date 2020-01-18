2020-01-18T09:02:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге прошли проверку 18 купелей

Всего на территории области будут открыты 147 прорубей
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге прошли проверку 18 купелейВ Екатеринбурге прошли проверку 18 купелейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские спасатели МЧС вместе с представителями организаций и ведомств завершили проверку всех купелей. Поэтому в этом году, с 18 на 19 января, в области будут открыты 147 купелей, из них 18 - в Екатеринбурге. Рядом с ними спасатели установят 131 теплую палатку.

Из-за того, что в этом году зима оказалась аномально теплой, некоторые купели спасателям пришлось забраковать - в Верхней Пышме, Артемовском, Верхнем Дуброво и Красноуральске.

- Специалисты ГИМС проводят работу по выявлению несанкционированных купелей. Самовольно вырубленные купели будут ликвидироваться путем засыпания снегом и замораживания, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

За безопасностью свердловчан будут следить больше двух тысяч человек, включая спасателей, полицейских и медиков. Дежурить у прорубей они будут круглосуточно - с 9:00 18 января до 9:00 20 января.

Спасатели также составили небольшой список из правил безопасности о том, как правильно купаться в проруби и не заболеть. А мы - карту всех открытых купелей в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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