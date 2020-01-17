В воскресенье в Екатеринбурге пройдут крещенские купания

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:42:30+03:00

В Екатеринбурге будет открыто десять купелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем список купелей, где можно окунуться

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В это воскресенье в Екатеринбурге пройдут крещенские купания. Учитывая аномально высокую температуру воздуха, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят обследование каждой купели – измеряют толщину льда, рассчитывают количество людей, способных без риска одновременно находиться на поверхности.

- На сегодняшний день средняя толщина льда на водоёмах составляет 25 см, из-за тёплой погоды структура льда неоднородная, и по расчётам специалистов, одновременно у купели может находиться в среднем не более 20 человек, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

По словам специалистов, каждая купель должна быть оборудована ограждениями, двумя лестничными спусками и коробом внутри купели, чтобы человека не унесло течением. Глубина купели не должна превышать 1,2-1,8 метра.

О безопасности желающих окунуться будут заботиться врачи и специалисты спасательных служб. Дежурство спасателей у прорубей начнётся с 09:00 18 января и продлится до 09:00 20 января.

По информации МЧС России по Свердловской области, в Екатеринбурге предварительный список купелей выглядит так:

- Верх-Исетский пруд, улица Кирова, 40 (3 купели);

- посёлок Большой Исток, пруд, Приход Святого преподобного Сергия Радонежского (1 купель);

- посёлок Исток, озеро Огородное, улица Механизаторов, 12 а, Приход во имя Святого Николая, (1 купель);

- ИП Захаров О. В., посёлок Елизавет, водоём культурно-рыболовного хозяйства, улица Базальтовая, 8 (1 купель);

- АО УК «Европейское», водоём в микрорайоне «Европейский», улица Двинская, 24 а (1 купель);

- ГКУСО «ЛОК ПСО», Малоистокский пруд, улица Трактовая, 15 (1 купель);

- Пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России по Свердловской области, озеро Шарташ, улица Проезжая, 110 (2 купели);

- НО ХКО «Хутор Калиновский», озеро Шарташ, территория базы отдыха «Огонёк», улица Отдыха, 1 (4 купели);

- посёлок Чусовское озеро, пруд, (1 купель);

- каменный карьер, посёлок Северка, улица Железнодорожников, 2, Приход Святого праведника Иоанна, (1 купель).

Искусственные купели с освящённой водой и раздевалками будут оборудованы в палатках возле следующих храмов:

- Храм «Большой Златоуст», улица 8 Марта, 17 а;

- Храм Святых Божиих строителей, улица Вильгельма де Геннина, 61;

- Храм-на-крови, улица Толмачёва, 34.

ИСТОЧНИК KP.RU