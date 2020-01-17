2020-01-17T18:30:33+03:00
Общество

Синоптики зарегистрировали самый теплый день в истории Екатеринбурга

Сегодняшняя погода побила рекорд 2007 года
Алина СУРИНА
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Сегодняшняя теплая погода стала рекорднойСегодняшняя теплая погода стала рекорднойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики зарегистрировали самый теплый день в истории Екатеринбурга. Рекордной стала сегодняшняя погода. Воздух в городе, по данным уральской метеостанции, прогрелся до +1,4 градуса. Температура побила рекорд, отмеченный 17 января в 2007 году.

- Столь теплая погода связана с устойчивым поступлением воздушных масс с Атлантики. Обширный циклон с центром в прибрежных водах Баренцева моря – Новой Земли очень глубок, устойчив и долгое время определяет погоду большей части Урала. Мощная воронка циклона в своей южной части с большой скоростью подхватывает воздух Атлантики, гонит его на восток, и тот, промчавшись несколько тысяч километров и не успев остыть над сушей, достигает Уральского региона, - рассказали в пресс-службе уральского управления гидрометцентра.

В ближайшие дни синоптики обещают небольшое похолодание. Однако отмечают, что температура воздуха все равно будет превышать климатические значения.

Напомним, что из-за аномально теплой погоды на главной праздничной площадке города сегодня обрушилась ледяная стена. Городок пришлось временно закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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